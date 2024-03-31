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18:44, 31 марта 2024Силовые структуры

В Херсонской области полицейские грабили переводивших гривны в рубли земляков

Mash: в Херсонской области двоих полицейских задержали за разбой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Херсонской области двое полицейских ограбили земляков, переводивших гривны в рубли, на 359 тысяч рублей, пока их не задержали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что двое мужчин вместе с подельниками придумали план заработка в июле 2023 года. Их первой жертвой стал житель Херсонской области Артем Ч., направлявшийся в Энергодар. Как отмечает Mash, сотрудники полиции выследили его на пути и ограбили на 116 тысяч рублей.

После этого инцидента их жертвами стали еще несколько человек, включая Сергея Х., который лишился 175 тысяч рублей. Когда о схеме стало известно, мужчин разжаловали, арестовали и завели на них уголовное дело за разбой. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее стало известно, что две сотрудницы полиции вместе с 47-летней предпринимательницей из подмосковной Балашихи фиктивно зарегистрировали свыше 1500 мигрантов. По версии следствия, с января 2022 года предпринимательница за деньги оформляла липовую регистрацию иностранцам в квартирах в Балашихе и Реутове.

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      Александр Курбатов
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