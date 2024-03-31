В США рассказали о не защищаемом НАТО штате

CNN: штат Гавайи не попадает под действие пятой статьи устава НАТО

Если произойдет атака на базу военно-морских сил США Перл-Харбор, в соответствии с пятой статьей устава НАТО страны альянса не будут обязаны защищать штат Гавайи, в котором она находится. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, люди склонны считать, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под контролем НАТО. Однако, по его словам, они не попадают под действие пятой статьи устава организации, согласно которой нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех его участников.

По словам эксперта, подсказка скрыта в самом названии блока — Организация Североатлантического договора. Он подчеркнул, что Гавайи находятся в южной части Тихого океана, и при этом не являются частью Североамериканского континента.

«Аргумент в пользу того, чтобы не включать Гавайи, заключается лишь в том, что они не являются частью Северной Америки», — отметил Санторо. Он также рассказал, что исключение прописано в Вашингтонском договоре — документе, учредившем НАТО в 1949 году, за десять лет до того, как Гавайи стали штатом.

Ранее программный директор Академии политических наук Александр Степанов заявил, что США формируют разветвленную сеть авиабаз в Финляндии, чтобы с помощью истребителей F-35 угрожать Ленинградскому военному округу, объектам Ленинградской военно-морской базы и Северного флота в Мурманске.