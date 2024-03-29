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05:35, 30 марта 2024Мир

Названы угрозы от вступившей в НАТО Финляндии для России

Эксперт Степанов: США хотят с помощью F-35 вскрыть российскую ПВО в Арктике

Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters

США формируют разветвленную сеть авиабаз в Финляндии, чтобы с помощью истребителей F-35 угрожать Ленинградскому военному округу, объектам Ленинградской военно-морской базы и Северного флота в Мурманске. Об этом в колонке для ТАСС написал военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

«[США] предполагают, что в совокупности с высокоточным оружием, с тактическим ядерным оружием, носителем которого является как раз F-35, они смогут нанести массированные удары по основным объектам военной инфраструктуры, промышленности, вскрыть российскую систему ПВО», — отметил Степанов эксперт.

«В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия — термоядерных бомб B61 12-го поколения», — добавил эксперт.

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      Марина Совина
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