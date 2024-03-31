В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ в нескольких регионах

В Турции органы безопасности задержали 51 подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация) в нескольких регионах. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в своем аккаунте соцсети Х.

«51 человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГИЛ», — рассказал министр. Уточняется, что операция проводилась в том числе в Стамбуле и Анталье. В результате обысков изъяли множество документов группировки.

26 марта силы безопасности Турции задержали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ в 30 провинциях. По словам Ерликая, они в прошлом занимали ответственные должности в группировке, участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ и финансировали запрещенную организацию.

Ранее министр сообщал, что с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024-го задержаны более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ, из них почти 700 арестованы.