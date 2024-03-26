В Турции задержали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

В Турции задержали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ в нескольких регионах

В Турции силы безопасности задержали в 30 регионах страны 147 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

«147 человек задержаны по итогам проведенной одновременно в 30 провинциях операции против террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что задержанные «в прошлом занимали ответственные должности» в террористической группировке, а также участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ и обеспечивали финансирование запрещенной организации.

Ранее появились данные, что террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на протяжении двух месяцев готовили в одном из лагерей в Турции.