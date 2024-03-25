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14:07, 25 марта 2024Силовые структуры

Устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» два месяца готовили в Турции

WarGonzo: напавших на «Крокус Сити Холл» два месяца готовили в Стамбуле
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, два месяца готовили в одном из лагерей в Турции, утверждает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники.

По данным проекта, подготовка всех четырех напавших проходила в Стамбуле. Ранее сообщалось, что только двое из предполагаемых террористов получили инструкции, когда ездили в Турцию.

Террористический акт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Нападавшие начали стрельбу на парковке, а затем вошли внутрь здания, где стали стрелять по посетителям.

На данный момент известно, что не выжили 144 человека.

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      Олеся Мицкевич
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