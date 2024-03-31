В Уфе сообщили о пропаже двух детей

В Уфе пропали двое детей 13 и 14 лет, они ушли гулять к детскому лагерю

Двое детей, 13-летний Паша и 14-летний Дамир ушли с рюкзаками гулять в лес в черте города рядом с детским лагерем «Чайка», домой они не вернулись до сих пор. Правоохранительные органы, МЧС и сотни волонтеров Уфы уже начали поисково-спасательную операцию. Об пропаже подростков сообщает Baza.

Отмечается, что волонтеры уже нашли около реки Белая два рюкзака, предположительно принадлежавшим подросткам, которые пропали недалеко от черты города. Задействованные в операции сотрудники МЧС начали их поиск в акватории этой реки.

Ранее сообщалось, что в болоте недалеко от здания администрации в деревне Чапли Курчатовского района Курской области без признаков жизни был найден мальчик возрастом десять лет. В ведомстве сообщили, что установлением обстоятельств случившегося занимается первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) управления СКР по Курской области.