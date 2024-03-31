Назван самый солнечный город России

Владивосток признали самым солнечным городом России

Владивосток называли самым солнечным городом в России — в 2023 году в столице региона наблюдалось 190 солнечных дней. Об этом сообщает ИА Deita.ru.

На втором месте рейтинга оказался Улан-Удэ (117 солнечных дней в 2023 году), а вслед за ним расположился Краснодар (116 солнечных дней). Кроме того, в список попала Уфа (115 дней) и Омск (57 дней).

Уточняется, что большинство городов с солнечными днями расположено на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее в марте студент Чарли из Конго побывал во Владивостоке и поделился восторженными впечатлениями от российского города. В своих роликах в социальных сетях африканец уточнил, что Владивосток поразил его. Он рассказал, что его душа там взбодрилась.