Впервые за десятки лет обнаружены новые антибиотики

ACS Infectioushoods: обнаружен новый класс антибактериальных препаратов

Ученые Университета Вандербильта в США впервые за последние десятилетия обнаружили новый класс антибиотиков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Infectioushoods.

Исследователи проанализировали механизм действия гепотидацина, первого в классе триазааценафтиленовых антибактериальных препаратов, против лекарственно устойчивой кишечной палочки Escherichia coli, вызывающей инфекции мочевыводящих путей. Молекулярными мишенями служили ферменты гираза и топоизомераза, которые являются основой неуязвимости для антибиотиков.

Гираза и топоизомераза вносят временные двуцепочечные разрывы в ДНК, что необходимо для расплетания двойной спирали в ходе различных клеточных процессов. Было показано, что гепотидацин оказывает двойное действие сразу на оба фермента, которые в результате производят одноцепочечные, а не двуцепочечные разрывы ДНК.

Результаты демонстрируют, что гепотидацин является эффективным и безопасным пероральным антибиотиком для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей.