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16:34, 1 апреля 2024Ценности

57-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет моложавой внешности

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость ответила в сторис на вопрос подписчика о том, как ей удается поддерживать моложавый внешний вид. «В отношении к жизни: я не завидую, не злюсь, не оскорбляю людей. Открыта миру», — отметила она.

Кроме того, журналистка рассказала, что много занимается спортом, в частности йогой и тай-чи. Также она практикует правильное питание, пьет зеленый чай и полтора литра чистой воды в день, исключив при этом газированные напитки. Вдобавок, по словам Андреевой, она спит на ортопедической подушке, пользуется хорошей косметикой, а также прибегает к салонным процедурам, в том числе плазмолифтингу, массажам и иглотерапии.

В декабре 2023 года Екатерина Андреева поделилась видео в откровенном образе. Тогда телеведущая запечатлела себя отдыхающей в хаммаме. Знаменитость показала свою подтянутую фигуру в раздельном купальнике серого цвета, который был оформлен глубоким декольте и пышным бантом.

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      Карина Черных
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