Азия заметно нарастила закупки сжиженного газа

Kpler: поставки сжиженного природного газа в Азию выросли на 12 % в марте

По итогам марта 2024 года объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли уровня в 24 миллиона тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

Лидерами по темпам прироста импорта стали Китай, Индия и Таиланд. Первый увеличил закупки на 22 процента в сравнении с мартом 2023-го, а вторая — почти на 30 процентов. Кроме того, в прошлом месяце нарастила импорт и Япония, которая приобрела СПГ на 8 процентов больше в годовом выражении, уточнили эксперты.

В то же время поставки этого вида топлива в Европу продемонстрировали противоположную динамику. По итогам марта объемы импорта СПГ снизились на 20 процентов год к году и упали до минимума с сентября 2023-го. По мнению аналитиков, сокращению закупок способствовали в том числе рекордно высокие запасы природного газа в местных подземных хранилищах (ПХГ).

К 25 марта резервы топлива в европейских ПХГ оценивались в 59,18 процента от их суммарной вместимости. На этом фоне эксперты допустили, что этот отопительный сезон страны ЕС могут завершить с рекордными запасами природного газа. Согласно их прогнозам, к концу марта уровень заполненности ПХГ Евросоюза может составить 58 процентов.