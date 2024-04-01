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12:17, 1 апреля 2024Экономика

Поставки сжиженного газа в Европу резко упали

Kpler: поставки сжиженного природного газа в ЕС упали до минимума с сентября

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По итогам марта 2024 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок сократились на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и упали до минимума с сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

Согласно ожиданиям экспертов, подобная динамика сохранится в регионе и в среднесрочной перспективе. Этому будут способствовать ряд факторов, включая наращивание спроса со стороны азиатских стран, а также рекордные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза.

На этом фоне поставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в марте на 12 процентов в годовом выражении и достигли уровня в 24 миллиона тонн. Лидерами по темпам прироста импорта стали Китай (плюс 22 процента), Индия (почти плюс 30 процентов) и Таиланд, резюмировали аналитики.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE) сообщило, что европейские страны могут завершить отопительный сезон 2023-2024 годов с рекордными запасами газа. К 25 марта уровень заполненности местных ПХГ находился на уровне в 59,18 процента. Как прогнозируют эксперты, при сохранении текущих темпов отбора к концу этого месяца он может составить рекордные 58 процентов.

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      Анатолий Акулов
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