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11:54, 27 марта 2024Экономика

Европа завершит зиму с рекордными запасами газа

РБК: Европа готова завершить отопительный сезон с рекордным запасом газа в ПХГ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов в Европе объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) может достигнуть рекордных 58 процентов. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE) сообщает РБК.

Показатель превышает средний за последние пять лет на 17,6 процентных пункта. Предыдущий максимальный уровень в 55,84 процента был установлен год назад. Пока из хранилищ отбирается больше газа, чем заканчивается, но, как правило, в конце марта — начале апреля начинается обратный процесс.

Результат оказался лучше прогнозов Евросоюза. Еще в январе в Еврокомиссии считали, что март удастся завершить с заполненностью на уровне 54 процентов, если страны продолжат придерживаться цели по сокращению спроса на 15 процентов.

Эксперты отмечают, что Европе удалось пройти второй подряд отопительный сезон в условиях падения поставок российского газа благодаря, во-первых, комфортным температурам, а во-вторых, за счет снижения производства ряда энергоемких товаров. Впрочем, последнее условие частично компенсировал рост выработки за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В совокупности с низкими ценами на газ в последние месяцы у европейских компаний не должно возникнуть сложности в заполнении хранилищ к следующей зиме. На фоне стабилизации поставок ожидается постепенное увеличение потребления.

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В настоящее время Россия поставляет трубопроводный газ в Европу по двум маршрутам — через одну из веток «Турецкого потока» и украинскую газотранспортную систему. Второй маршрут с большой долей вероятности будет разорван в 2025 году, поскольку ни Украина, ни Европа не высказывают желание продлить действующее соглашение.

Так, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз в состоянии обеспечить себя газом без транзита через Украину, а в Киеве указали, что уже в состоянии удовлетворить свои потребности за счет добычи на своей территории. На этом фоне чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ упала на семь процентов, а выручка — на 29,6 процента.

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      Платон Щукин
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