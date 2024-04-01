Байден обратился к «устричным кроликам» в Белом доме

Байден оговорился и поприветствовал «устричных кроликов» на Пасхе в Белом доме

Президент США Джо Байден оговорился и во время посвященного Пасхе мероприятия в Белом доме обратился к «устричным кроликам» вместо пасхальных. Его слова приводит РИА Новости.

«Поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно», — сказал Байден.

Американский президент перепутал слова «Пасха» и «устрица», имеющие в английском языке схожее написание (англ. «Easter» и «oyster» соответственно).

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки осудил решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, пояснив, что имел в виду Ирак и Афганистан.