Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину»

Байден осудил вмешательство США в политику на Украине, перепутав ее с Ираком

Президент США Джо Байден случайно осудил вмешательство Вашингтона в политику на Украине, перепутав названия стран. Заявление политика передает американский телеканал MSNBC.

«Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден.

Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы. Глава Белого дома подчеркнул, что он якобы предостерегал о подобном и израильские власти перед их операцией против ХАМАС.

Ранее Байден оговорился и заявил, что провел много времени с Си Цзиньпином, «потому что было ясно, что он возглавит Россию».

Он также перепутал имя Юлии Навальной после личной встречи с ней в Сан-Франциско. «Завтра мы вновь объявим санкции против Путина. И мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую начал ее муж», — заявил президент США.