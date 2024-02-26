Байден оговорился и назвал Си Цзиньпина лидером России

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина и назвал председателя КНР лидером России

Президент США Джо Байден во время выступления оговорился и перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина, назвав председателя КНР лидером России. Об этом сообщает GB News.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И, когда я был вице-президентом, Обама сказал, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал глава Белого дома.

При этом Байден сразу исправился, добавив, что у США в то время были проблемы с Россией и другими странами.

Ранее президент США ответил на критику об ослаблении его памяти в силу возраста, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.