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11:01, 26 февраля 2024Мир

Байден оговорился и назвал Си Цзиньпина лидером России

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина и назвал председателя КНР лидером России

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления оговорился и перепутал Владимира Путина и Си Цзиньпина, назвав председателя КНР лидером России. Об этом сообщает GB News.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И, когда я был вице-президентом, Обама сказал, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал глава Белого дома.

При этом Байден сразу исправился, добавив, что у США в то время были проблемы с Россией и другими странами.

Ранее президент США ответил на критику об ослаблении его памяти в силу возраста, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

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      Семен Александров
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