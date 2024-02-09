Байден назвал Нетаньяху чужим именем

Байден ответил на критику о своей памяти и тут же назвал Нетаньяху чужим именем

Президент США Джо Байден ответил на критику об ослаблении его памяти в силу возраста, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Об этом сообщает РИА Новости.

На выступлении Байден согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала вопросы по поводу слабеющей памяти президента на фоне его преклонного возраста.

«Моя память в порядке», — заявил президент.

Однако позже, обсуждая вопросы продолжающегося конфликта в секторе Газа, американский глава вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху другим именем и приписав ему совершенно иную должность.

«Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (политик, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь», — сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что оговорки президента США Джо Байдена о встречах с уже умершими лидерами Франции и Германии не являются чем-то необычным.