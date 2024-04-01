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14:32, 1 апреля 2024Россия

Часть раненных во время теракта спасла вентиляция в «Крокусе»

Часть раненных во время теракта спаслись в вентиляционных шахтах в «Крокусе»

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Часть раненных во время теракта спаслись в вентиляционных шахтах и коммуникационных коробах в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, спасатели обнаружили там следы крови. Посетители концерта группы «Пикник», когда случилось вооруженное нападение, прятались в технических проходах.

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Некоторые ждали там помощи и во время пожара в здании. В одной из таких конструкций обнаружили пострадавшего и кровавые отпечатки пальцев.

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом «Пикника», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Теракт, по последним официальными данным, унес жизни 144 человек, еще 695 граждан пострадали.

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      Анна Щербакова
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