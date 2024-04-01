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00:15, 1 апреля 2024Наука и техника

В чайном грибе обнаружили полезные бактерии

PLOS Genetics: в чайном грибе обнаружили микробы-пробиотики

Фото: Jane Vershinin / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили, что микробы в составе чайного гриба оказывают эффект, аналогичный полезному голоданию. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Специалисты изучили, как микроорганизмы влияют на метаболизм нематод Caenorhabditis elegans. Оказалось, что дрожжи и бактерии колонизируют кишечник червей и вызывают метаболические изменения, аналогичные тем, которые происходят во время голодания.

Пробиотические микробы изменяли экспрессию генов, участвующих в метаболизме жиров, в результате чего образуется больше белков, которые расщепляют жиры, и меньше белков, которые участвуют в синтезе молекул жира, называемые триглицеридами. В совокупности эти изменения уменьшали запасы жира у червей.

Однако ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы предоставить доказательства того, что люди, потребляющие чайный гриб, испытывают такие же эффекты, как и животная модель C. elegans. В то же время результаты согласуются с предыдущими сообщениями о предполагаемой пользе чайного гриба.

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      Александр Еникеев
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