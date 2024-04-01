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09:42, 1 апреля 2024Ценности

Даня Милохин похвастался новым тату на спине

Фото: @danya_milokhin

Российский блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин похвастался новой татуировкой. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке инфлюэнсер позировал, сидя спиной к камере в спортивных брюках и с обнаженным торсом. При этом между лопатками у него появилось изображение паука, выполненное черными чернилами.

Данный кадр артист оставил без комментариев.

В феврале американский рэпер, рок-музыкант и актер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, также показал новую татуировку и вызвал споры в сети.

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      Карина Черных
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