Даня Милохин похвастался новым тату на спине

Российский блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин похвастался новой татуировкой. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке инфлюэнсер позировал, сидя спиной к камере в спортивных брюках и с обнаженным торсом. При этом между лопатками у него появилось изображение паука, выполненное черными чернилами.

Данный кадр артист оставил без комментариев.

В феврале американский рэпер, рок-музыкант и актер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, также показал новую татуировку и вызвал споры в сети.