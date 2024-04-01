Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:41, 1 апреля 2024Из жизни

Девушка сбросила 25 килограммов за девять месяцев и поделилась своими секретами

VnExpress: девушка сбросила 25 килограммов благодаря дефициту калорий

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Страдавшая от ожирения девушка сбросила 25 килограммов за девять месяцев благодаря простым изменениям и поделилась секретами похудения. Об этом сообщает VnExpress.

27-летняя Ле Ну Хоанг Ань, являющаяся соучредителем компании по производству продуктов питания, стала набирать лишний вес на фоне стресса в 2022 году. После пандемии COVID-19 девушка столкнулась с проблемами в бизнесе, что негативно повлияло на ее эмоциональное состояние. У Ань начали выпадать волосы и появилась бессонница. Чтобы справиться с тревогой, она в больших дозах принимала седативные препараты.

Вскоре девушка перестала следить за собой и забыла о здоровых пищевых привычках. В результате Ань поправилась до 83 килограммов при росте 1,6 метра. Избыточный вес привел к усталости и проблемам с дыханием, а также растяжкам, прыщам и потемнениям кожи. Позже врачи диагностировали у девушки ожирение второй степени и порекомендовали ей изменить образ жизни, чтобы вновь стать здоровой и активной: соблюдать дефицит калорий и заняться спортом.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Тогда Ань твердо решила изменить жизнь. Она начала считать калории и придерживаться чистого питания. Девушка ограничила употребление фастфуда, обработанных продуктов и сладостей. Вместо этого она стала есть цельные необработанные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные сорта мяса, цельнозерновые продукты и блюда, богатые полезными жирами. Она старалась ежедневно соблюдать определенный баланс нутриентов: 50 процентов белков, 20 процентов углеводов и 30 процентов жиров. Все блюда Ань готовила самостоятельно в домашних условиях.

Спустя время девушка начала заниматься йогой и выполнять кардио- и силовые упражнения. За девять месяцев такого образа жизни ей удалось похудеть на 25 килограммов и вернуть крепкое здоровье. Она продолжает вести активный образ жизни, заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Кроме того, Ань следит за режимом сна и старается ложиться в постель до 23:00. Девушка отметила, что похудение положительно сказалось не только на ее физическом и психическом здоровье, но и на личной жизни и работе.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      США назвали главными выигравшими от ограничений добычи нефти ОПЕК+

      В Казахстане предотвратили теракт

      Девушка купила браслет в секонд-хенде и удивила подписчиков ценной находкой

      Мужчине попалась игла в купленном в кондитерской десерте

      Звезда телешоу рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

      Названы последствия завершения президентского срока Зеленского

      Число не готовых к уступкам ради мира украинцев сократилось

      Путин поручил продлить льготную ипотеку

      Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше