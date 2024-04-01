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15:21, 1 апреля 2024Россия

Девятилетняя школьница упала в люк во время квеста в Москве

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что девочка провалилась в открывшуюся нишу. Ее с травмами доставили в одну из московских больниц.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого сообщалось, что в Калужской области ребенок провалился в канализационный люк рядом со школой.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мальчика с помощью троса. Тогда рассматривались две версии происшествия: по одной из них, мальчик играл со снегом и в процессе провалился в люк, по другой — его толкнули в прикрывавший отверстие сугроб другие дети, которые после позвали на помощь учителя физкультуры.

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      Анна Щербакова
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