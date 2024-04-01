Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 1 апреля 2024Бывший СССР

Экс-депутат партии Зеленского исключила начало СВО в случае победы Порошенко

Депутат Рады Безуглая исключила начало СВО в случае победы Порошенко в 2019 году
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Специальная военная операция (СВО) России не началась бы в случае победы бывшего президента Украины Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Безуглая, ранее входившая в фракцию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», предположила возможные последствия победы Порошенко. Она допустила, что в случае сохранения власти Украина развивала бы Минские соглашения и особый статус Донбасса.

«О Крыме, который бескровно отдали в 2014, молчали бы вообще», — заявила политик. По ее мнению, в стране сохранялось бы влияние политика и нынешнего лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Безуглая добавила, что оценка такого развития событий является личным делом каждого.

Ранее Порошенко обвинил действующие власти Украины в недостаточной помощи Вооруженным силам республики. По его словам, парламент «оторвался от земли» и не включает в повестку дня действительно важные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Москвичи обнаружили в доме необычного грызуна

      В российском регионе повреждены линии электро- и газоснабжения при обстреле ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше