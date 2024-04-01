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09:28, 1 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала главу оператора по вывозу мусора в российском регионе

В Новосибирске ФСБ задержала главу оператора по вывозу мусора «САХ» Зыкова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали Андрея Зыкова, директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое является региональным оператором по вывозу мусора. Об этом сообщил РБК.

Собеседник издания заявил, что Зыкова и его гражданскую жену подозревают в хищении из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

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