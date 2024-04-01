ФСБ задержала главу оператора по вывозу мусора в российском регионе

В Новосибирске ФСБ задержала главу оператора по вывозу мусора «САХ» Зыкова

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали Андрея Зыкова, директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое является региональным оператором по вывозу мусора. Об этом сообщил РБК.

Собеседник издания заявил, что Зыкова и его гражданскую жену подозревают в хищении из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.