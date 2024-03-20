В российском регионе задержан министр ЖКХ

Силовики задержали министра ЖКХ Новосибирской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.

Причины задержания чиновника он не назвал. Сотрудники МВД подозревают министра в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсантъ».

Архипов возглавил министерство в 2018 году.

19 марта сообщалось, что вице-мэра Тулуна Елену Абрамову задержали в связи с возбуждением против нее уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.