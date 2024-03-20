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15:48, 20 марта 2024Силовые структуры

Раскрыта фабула дела задержанного в российском регионе министра ЖКХ

ТАСС: по делу министра ЖКХ Новосибирской области ущерб составил 220 млн руб.
Начало событий в новости В российском регионе задержан министр ЖКХ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проходит министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, связано с банкротством экс-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Из фабулы дела следует, что ущерб от действий чиновника следствие оценивает в 220 миллионов рублей. Расследование было инициировано областной прокуратурой после проверки, которая установила, что Архипов был в курсе неисполнения обязательств оператором. Однако он не истребовал в бюджет средства по банковской гарантии, а решил отозвать ранее заявленное требование об уплате банком средств. В результате бюджет Новосибирской области понес ущерб.

В марте 2023 года Арбитражный суд региона признал экс-оператора банкротом.

О задержании министра сообщалось ранее 20 марта.

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      Любовь Ширижик
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