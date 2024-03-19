Раскрыта причина задержания вице-мэра российского города

СК возбудил против вице-мэра Тулуна дело о мошенничестве и превышении полномочий

Вице-мэра Тулуна задержали в связи с возбуждением против нее уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по Иркутской области Светлана Павликова.

По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города с 2019 по 2021 год дала указание о начислении подчиненным завышенных премий, часть которых была передана ей. Следователи приступили к допросу свидетелей, проводятся обыски. Также будет решен вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее 19 марта стало известно об обысках в мэрии Тулуна, в ходе которых была задержана вице-мэр Елена Абрамова. Она управляет городом после ареста главы города Юрия Карих. Он уже снят с должности. Его подозревают в махинациях с недвижимостью. Следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.