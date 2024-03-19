В мэрии российского города прошли обыски

Mash: в Тулуне задержали вице-мэра Елену Абрамову

В мэрии города Тулуна в Иркутской области проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, предварительно, вице-мэра Елену Абрамову задержали. Она управляет городом после ареста мэра Тулуна Юрия Карих. Он уже снят с должности, как уточняется.

Рабочий телефон Абрамовой не отвечает. При этом в приемной не смогли сказать, когда она будет на месте.

Карих подозревают в махинациях с недвижимостью. Следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.