Находящемуся под арестом российскому мэру удалось сохранить должность

Находящемуся в СИЗО мэру Тулуна Карих удалось сохранить за собой должность

Находящемуся под арестом в СИЗО мэру города Тулуна в Иркутской области Юрию Карих удалось сохранить за собой должность. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, прокуратура неоднократно требовала лишить Карих должности, однако местные власти так и не приняли такого решения. При этом должность временно исполняющего обязанности главы города исполняет Елена Абрамова, которую Babr Mash называет возлюбленной Карих.

Арест главе Тулуна продлили еще на три месяца, до конца февраля 2024 года. Карих подозревают в махинациях с недвижимостью — следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве и ушедшего на СВО мэра Большого Камня Рустяма Абушаева решили наградить.

Кроме того, за время нахождения в зоне СВО мэр Большого Камня уже успел получить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами.

