Обвиняемого в мошенничестве и ушедшего на СВО российского мэра решили наградить

Обвиняемого в мошенничестве мэра Абушаева решили наградить за подвиги в зоне СВО

Обвиняемого в мошенничестве мэра Большого Камня Рустяма Абушаева решили наградить за подвиги в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил не представившийся командир мэра.

По словам командира подразделения, в котором числится Абушаев, мэра представили к награде за обнаружение, разминирование и захват техники НАТО.

«Если вкратце, скажу так: если бы у меня был каждый такой боец, я был бы очень рад», — заявил начальник Абушаева агентству.

Он добавил, что за время нахождения в зоне СВО мэр Большого Камня уже успел получить медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени с мечами.

Против мэра Большого Камня было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Среди пострадавших по делу мэра проходили инвалид и ветеран труда.

Сам Абушаев заявлял, что почувствовал «острую необходимость» отправиться в зону СВО, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Еще в апреле этого года, уже находясь в зоне спецоперации, Абушаев оставался мэром города.