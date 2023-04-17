Участие разыскиваемого российского мэра в СВО подтвердили

Власти Приморья подтвердили участие разыскиваемого мэра Абушаева в спецоперации

Власти Приморья подтвердили участие разыскиваемого мэра Большого Камня Рустяма Абушаева в специальной военной операции (СВО). С соответствующим комментарием выступил глава Чугуевского муниципального округа Приморского края Роман Деменев, его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам Деменева, Абушаев действительно находится в зоне СВО и по-прежнему остается мэром города, однако, по его данным, глава поселения уже написал заявление об отпуске. При этом глава района заявил, что ему неизвестно о розыске чиновника.

Ранее сам Абушаев сообщал, что давно принял решение отправиться на фронт, но «острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».

В марте в СУ СКР по региону заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Абушаева, ранее возглавлявшего Надеждинский район края. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Среди пострадавших по делу мэра — инвалид и ветеран труда.