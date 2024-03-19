Задержание вице-мэра российского города бойцами СОБРа Росгвардии попало на видео

МВД показало видео задержания вице-мэра Тулуна Абрамовой бойцами СОБРа

Для задержания вице-мэра Тулуна были привлечены бойцы СОБРа управления Росгвардии. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Иркутской области.

На кадрах видны силовики, которые выводят из кабинета женщину. Ее усаживают в служебный автомобиль.

Ранее 19 марта сообщалось об обысках в мэрии Тулуна, в ходе которых была задержана вице-мэр Елена Абрамова. Она подозревается в мошенничестве и превышении полномочий, выявленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города с 2019 по 2021 год дала указание о начислении подчиненным завышенных премий, часть которых была передана ей. Следователи приступили к допросу свидетелей, проводятся обыски. Также будет решен вопрос об избрании задержанной меры пресечения.