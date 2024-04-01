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10:16, 1 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала вступившего в террористическую организацию мужчину

В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за взаимодействие с террористами
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и был готов совершать диверсии и теракты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности») УК РФ. У него изъяли средства связи.

По версии следствия, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Он также заявил, что готов совершать диверсии и теракты в интересах террористов. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили три жителя Центральной Азии.

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