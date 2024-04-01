Генерал МЧС России решил проучить подчиненных и угнал пожарную машину

В Ростовской области генерал МЧС угнал пожарную машину подчиненных

В городе Новошахтинске Ростовской области генерал-лейтенант МЧС Сергей Филиппов угнал пожарную машину подчиненных. Записанное им видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах управляющий автомобилем Филиппов пожаловался на халатность подчиненных. «Приехали в пожарную часть (...) — никто ничего не охраняет», — сказал он.

По данным канала, автомобиль был оставлен сотрудниками пожарной части вместе с ключами в замке зажигания. Уехавший на машине начальник решил таким образом проучить подчиненных, указано в публикации.

Ранее в Волгоградской области генерал-майор МЧС Николай Любавин пожелал онкологии подчиненным за то, что они написали жалобу на него в органы прокуратуры. Вскоре после этого генерал лишился должности.