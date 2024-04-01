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09:54, 1 апреля 2024Мир

Глава Rheinmetall призвал ЕС создать оборонные группы для конкуренции с США

Глава Rheinmetall Паппергер: ЕС нужны оборонные группы для конкуренции с США

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Cтраны Европейского союза (ЕС) должны отказаться от предпочтения национальным лидерам отросли и создать более крупные специализированные военно-промышленные группы для конкуренции с соперниками из США. К этому призвал глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times (FT).

«Нам нужны такие крупные [оборонные] компании в Европе», — заявил он.

По его словам, если Европа хочет более тесного сотрудничества в сфере обороны, странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий. Паппергер отметил, что эта дискуссия является самой сложной для обсуждения на правительственном уровне в ЕС.

Как отмечает издание, усилия лидеров Евросоюза по укреплению сотрудничества в сфере обороны зашли в тупик из-за фрагментации отрасли. «Европейские оружейные компании конкурируют друг с другом, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими цепочками поставок, заводами, рабочими местами и технологическими преимуществами», — говорится в материале.

Ранее глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог «Железного купола». Он подчеркнул, что Евросоюз должен развить предложенную Германией инициативу «Европейский небесный щит».

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      Виктория Кондратьева
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