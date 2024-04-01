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08:49, 1 апреля 2024Среда обитания

Климатолог допустил жаркий 2024 год

Климатолог Киселев допустил, что 2024 год будет жарче 2023-го

Фото: Unsplash

Климатологи заявили, что 2023 год стал рекордным с точки зрения показателя температуры к доиндустриальному уровню на фоне Эль-Ниньо. Однако текущий год может стать еще жарче, передает РБК.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев объяснил, что наиболее теплые года приходятся на период пика эффекта Эль-Ниньо — явления, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.

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Эксперт рассказал, что предыдущее сильное Эль-Ниньо наблюдалось в 2016 году. В прошлом году оно снова началось — предполагается, что явление закончится к середине этого года. Поэтому Киселев допустил, что 2024 год будет жарче 2023-го.

«Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — подчеркнул он.

Ранее журнал Scientific Reports опубликовал исследования, согласно которым в 2024 году ожидается рекордная жара. Это будет происходить до июня 2024 года, предположили ученые.

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      Марина Совина
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