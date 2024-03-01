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12:15, 1 марта 2024Наука и техника

Предсказана рекордная жара в 2024 году

Scientific Reports: предсказана рекордная жара в 2024 году из-за Эль-Ниньо

Фото: Paola Chiomante / Reuters

В нескольких районах земного шара, вероятно, будет наблюдаться рекордная жара до июня 2024 года в результате продолжающегося явления Эль-Ниньо. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Южная осцилляция, сосредоточенная в тропической части Тихого океана, представляет собой колебание температуры приповерхностного слоя воды и является ключевым фактором изменчивости климата во всем мире. Как теплая фаза, Эль-Ниньо, так и более холодная фаза, Ла-Нинья, влияют на погодные условия. Тепло, выбрасываемое в атмосферу из западной части Тихого океана во время Эль-Ниньо, приводит к ускоренному повышению годовых средних глобальных приземных температур.

Климатологи смоделировали влияние Эль-Ниньо 2023-2024 годов на региональные изменения средних температур приземного воздуха в текущий год по сравнению со средним значением за 1951-1980 годы. При умеренном сценарии Эль-Ниньо в Бенгальском заливе и на Филиппинах предсказывается рекордная средняя температура приземного воздуха за этот период.

При условии сильного Эль-Ниньо будут наблюдаться рекордные средние температуры приземного воздуха в Карибском море, Южно-Китайском море, а также в районах Амазонки и Аляски. Авторы предупреждают, что рекордные средние температуры, скорее всего, поставят под угрозу нынешнюю способность регионов справляться с последствиями избыточной жары.

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      Александр Еникеев
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