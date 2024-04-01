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19:03, 1 апреля 2024Россия

Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» подняли трех горняков

Трех горняков подняли на поверхность из обрушившейся шахты «Северопесчанская»

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области на поверхность удалось поднять трех горняков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по российскому региону.

«Из-под завалов извлечены три человека. Они уже доставлены на поверхность. Одному из них госпитализация не потребовалась. Двух других доставляют в районную больницу. Для оказания необходимой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

О ЧП после взрыва на российской шахте стало известно ранее 1 апреля. Уточняется, что взрыв произошел при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте. На горизонте 338 метров обвалилась порода.

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