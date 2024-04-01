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18:19, 1 апреля 2024Россия

Троих рабочих завалило после взрыва в шахте на Урале

Трое рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трое рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что взрыв произошел при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте «Северопесчанская». На горизонте 338 метров обвалилась порода.

По данным канала, вблизи места взрыва находились пятеро горняков, трое из них попали под обвал. Всего на смене во время ЧП были 106 рабочих.

Ранее 1 апреля стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.

25 марта в шахте «Кальинская» в Свердловской области рабочих завалило после того, как на объекте произошел горный удар.

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      Алина Гончарова
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