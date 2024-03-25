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10:33, 25 марта 2024Россия

Рабочих завалило в шахте на Урале

В шахте в Свердловской области завалило двоих рабочих

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В шахте «Кальинская» в Свердловской области под завалами оказались двое рабочих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника.

Как стало известно, на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Отмечается, что шахтеры подают сигналы. Их состояние неизвестно.

Шахта «Кальинская» расположена в поселке Калья Североуральского городского округа. В ней добывают бокситовую руду, используемую в черной металлургии в качестве дополнительного материала при выплавке.

Ранее похожий случай произошел на руднике «Пионер» в Амурской области. Там под завалами с 18 марта остаются 13 горняков. Их состояние неизвестно. 25 марта появились результаты разведки, которые показали, что рудник с высокой долей вероятности затоплен.

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      Константин Лысяков
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