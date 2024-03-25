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08:43, 25 марта 2024Россия

Стали известны итоги разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

Разведка рудника в Приамурье показала, что он с высокой вероятностью затоплен

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Результаты разведки рудника «Пионер» в Амурской области показали, что он с высокой долей вероятности затоплен. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что для разведки на шахту в Приамурье доставят специальный георадар. Он позволит оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже седьмые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.

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      Анастасия Шейкина
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