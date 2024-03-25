На шахту с заблокированными седьмой день горняками в Приамурье доставят георадар

На рудник «Пионер» в Приамурье с заблокированными горняками доставят георадар

На рудник «Пионер» в Амурской области, где седьмой день под завалами остаются горняки, в среду, 27 марта, доставят специальный георадар. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности», — сообщили власти.

Они добавили, что с родственниками заблокированных под землей шахтеров работают специалисты МЧС.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже седьмые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.