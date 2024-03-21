Объем завалившей горняков в Приамурье породы оказался в 20 раз выше оценок

Завалившей горняков в Приамурье породы почти в 22 раза больше, чем считалось

Породы, завалившей шахтеров на руднике «Пионер» в Приамурье, оказалось почти в 22 раза больше, чем считалось изначально. Об этом со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

По новым оценкам, на руднике обвалилось не девять, а 194,5 тысячи кубометров породы. Ранее подчеркивалось, что из шахты уже удалось вывезти около трех тысяч кубометров породы, новых данных в обновленном сообщении не приводится.

Агентство подчеркнуло, что и первые цифры, и обновленную информацию им сообщил один и тот же собеседник, и назвало новое сообщение уточнением.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Лишь спустя двое суток, 21 марта, спасателям удалось пробурить до шахтеров скважину.

Как сообщал амурский губернатор Василий Орлов, Приамурью потребовалась помощь Кузбасса, так как в регионе нет специалистов с необходимой квалификацией.