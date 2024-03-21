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08:03, 21 марта 2024Россия

До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

Спасатели спустя два дня пробурили скважину до застрявших в Приамурье горняков

Специалисты спустя двое суток пробурили скважину до горняков, которые оказались заблокированы на руднике «Пионер» в Амурской области, пробурили скважину на глубину 53 метра. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки», — говорится в сообщении министерства.

Родным и близких заблокированных на руднике горняков оказывают психологическую помощь. В зоне ЧС работает подвижной пункт управления и оперативная группа МЧС по Амурской области.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже третьи сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в девять раз.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС.
Губернатор региона Василий Орлов назвал сложной обстановку на руднике, где оказались заблокированы горняки.

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      Анастасия Шейкина
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