Губернатор оценил ситуацию на руднике в Приамурье с заблокированными горняками

Амурский губернатор Орлов назвал сложной обстановку на руднике «Пионер»

Обстановка на руднике «Пионер» в Амурской области, где оказались заблокированы горняки, сложная. Об этом, оценивая ситуацию, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводит областное правительство в Telegram-канале.

Специалисты уже приступили к бурению скважины, у них есть четкий план аварийно-спасательных работ, заверил губернатор. По его словам, в спасательной операции на руднике участвуют специалисты Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, а также Кемеровской области.

«Сегодня прибудет спецборт Ил-76, который привезет еще группу спасателей из Новокузнецка. Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт», — сказал Орлов.

Он добавил, что специалистов на Дальнем Востоке такого уровня, как у Кузбасса, нет, поэтому Приамурье нужна помощь Кемеровской области. При этом рудник «Пионер», где произошло ЧП, отличается от кузбассовских шахт тем, что в Кемерово идут угольные разработки, в Амурской области добывается золото.

По последним данным, расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды. На месте обвала грунта на руднике начали бурить скважину.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По последним данным, спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов.