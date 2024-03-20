Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 20 марта 2024Россия

Губернатор оценил ситуацию на руднике в Приамурье с заблокированными горняками

Амурский губернатор Орлов назвал сложной обстановку на руднике «Пионер»

Фото: Telegram-канал «Амурская область | Правительство»

Обстановка на руднике «Пионер» в Амурской области, где оказались заблокированы горняки, сложная. Об этом, оценивая ситуацию, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводит областное правительство в Telegram-канале.

Специалисты уже приступили к бурению скважины, у них есть четкий план аварийно-спасательных работ, заверил губернатор. По его словам, в спасательной операции на руднике участвуют специалисты Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, а также Кемеровской области.

«Сегодня прибудет спецборт Ил-76, который привезет еще группу спасателей из Новокузнецка. Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт», — сказал Орлов.

Он добавил, что специалистов на Дальнем Востоке такого уровня, как у Кузбасса, нет, поэтому Приамурье нужна помощь Кемеровской области. При этом рудник «Пионер», где произошло ЧП, отличается от кузбассовских шахт тем, что в Кемерово идут угольные разработки, в Амурской области добывается золото.

По последним данным, расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды. На месте обвала грунта на руднике начали бурить скважину.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По последним данным, спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

      Дочь Брюса Уиллиса рассказала о ментальном расстройстве

      Московским учителям назвали варианты жилья для взятия в госипотеку

      Курская АЭС рассказала о своей работе на фоне попытки атаки ВСУ

      Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ

      Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США

      Эмили Ратаковски снялась топлес

      Шеф Пентагона предупредил о грозящей выживанию Украины опасности

      Российского школьника заподозрили в лжеминировании 20 объектов по всей стране

      Девочка лишилась ног и руки из-за неожиданной инфекции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше