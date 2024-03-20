Расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды

Расчистку завалов на руднике «Пионер» в Приамурье приостановили для откачки воды

Специалисты приостановили работы по расчистке завала на руднике «Пионер» в Амурской области, чтобы откачать из шахты воду. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время приостановлены работы по расчистке завала в связи с поступлением в шахту грунтовых вод, начата их откачка», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что для связи с горняками на месте обвала грунта на руднике пробурят скважину. По словам губернатора Василия Орлова, даже если скважина не даст возможности эвакуировать людей, в нее можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку под землей.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По последним данным, спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов, они продолжают откачку воды.