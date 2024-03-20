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07:41, 20 марта 2024Россия

В Приамурье для связи с заблокированными в руднике горняками пробурят скважину

Амурский губернатор Орлов: для связи с горняками в руднике пробурят скважину

Фото: Georgiy Rozov / Globallookpress.com

В Амурской области для связи с горняками в руднике «Пионер» на месте обвала грунта пробурят скважину. Об этом заявил глава российского региона Василий Орлов в Telegram-канале.

«Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса. Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи», — сообщил губернатор.

Он добавил, что из Новокузнецка к месту ЧП также доставят три мощных насоса для откачки воды. По последним данным, спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов, они продолжают откачку воды.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС.

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      Анастасия Шейкина
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