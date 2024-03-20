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09:56, 20 марта 2024Россия

Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в девять раз

Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике «Пионер» превысил оценки в 9 раз

Фото: МЧС России / ТАСС

Объем завалов на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области превысил оценки в девять раз. Об этом заявил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Объем прорыва горной массы, по уточненной информации, достиг почти 80 тысяч кубических метров», — сообщил собеседник агентства. Изначально он же сообщал, что объем завалов составляет около девяти тысяч кубических метров, из которых около трех тысяч кубов уже вывезли.

По последним данным, расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал сложной обстановку на руднике, где оказались заблокированы горняки.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС.

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      Анастасия Шейкина
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