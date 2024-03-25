Директора рудника «Пионер» задержали из-за заблокированных шахтеров

СК задержал управляющего директора рудника «Пионер», где заблокированы шахтеры

Начало событий в новости Стали известны итоги разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

В Амурской области следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанному вменяется статья 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении

работ»). По уголовному делу проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа обрушилась порода во время работ. В результате ЧП в шахте были заблокированы 13 горняков. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно.

25 марта сообщалось, что результаты разведки рудника показали, что он с высокой долей вероятности затоплен.