Задержание директора рудника «Пионер» с пропавшими шахтерами попало на видео

СК показал видео задержание директора рудника «Пионер»

Оперативное видео с задержанием управляющего директора рудника «Пионер», где заблокированными оказались 13 горняков, предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

На кадрах видны сотрудники СК, которые ведут задержанного. Ему зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела.

Мужчина подозревается в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров.

По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа обрушилась порода во время работ. В результате ЧП в шахте были заблокированы 13 горняков. До сих пор об их судьбе ничего неизвестно.

25 марта сообщалось, что результаты разведки рудника показали, что он с высокой долей вероятности затоплен.